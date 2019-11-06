五大私校協會昨(5)日召開記者會提出「高教政策建言」，並針對私校轉型及退場條例草案提出修法建議，除部份訴求和主張有所爭議外，全國私校工會今(6)日透過新聞稿指出，肯定五大私校協會為私校教育的努力。

全國私校工會指出，政府長期在教育資源分配上「重公校、輕私校」，造成私立大學學費必須高於國立大學1倍，導致私校競爭力不如公校，在沒有少子化的年代，私校財務尚能維持平衡，但在少子化後，以學費為主要收入的私校立即面臨生存危機，財務比較健全的私校恐怕也會降低教育品質。

全國私校工會提到，私校大專院校照顧7成大專生，對我國高等教育作出極大貢獻。少子化後，大環境的制度設計已不足以維持私立大學的生存發展，建議政府利用少子化「獎優汰劣」，調整現有制度與結構，讓好的私立大學有機會更好，甚至能超越國立大學，另一方面也讓不良私校盡速退場。

全國私校工會表示，認同五大私校協會提出的「合理公平配置高教資源」、「建立常態性合理的學雜費調整機制」、「鬆綁私立學校募款法規」，以及「建立公平的大專校院教師退撫制度」等訴求。

全國私校工會也認為，「巧婦難為無米之炊」，少子後，學費收入和政府補助同步減少，私立大學已失去維持基本教育品質的合理條件，私校工會建議政府思考大幅增加對私立大學的補助，或者開放私立大學自主訂定學雜費並逐年減少對私立大學的補助。

全國私校工會認為，私校為「捐資興學」，政府又是私校實質最大的捐資者，其公益性及公共性自不待言，由政府派出公益董事會和監察人進駐私校有其正當性。私校工會不認同私校是私人財產的觀念，反對私校停辦後董事可拿回部份校產的主張。

全國私校工會指出，過去許多不良私校發生不少弊端，造成政府和社會對私校的治理失去信任，所以才訂定許多防弊措施，但也限制了私校的發展。全國私校工會認為私校弊端根源於：一、校園不民主；二、資訊不公開；三、內控機制廢弛。私校缺少自我防腐機制，如同人缺乏自體免疫系統，造成弊端不斷，失去社會信任，也阻斷了社會捐款，讓私校被社會評價為次等學校。

全國私校工會建議五大私校協會，在爭取更多資源及辦學自由的同時，應思考建立自我防腐機制，尤其是應支持私校法修法，讓公益董事進入學校、避免家族和少數私人掌握學校，以及讓資訊更加公開透明，讓私校回歸公益辦學的本質，如此才能獲得社會認同與支持，也才能爭取到更多的資源和辦學自由。

(旺報 )