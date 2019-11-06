新竹市消防局弟兄近日在「2019年車禍救援挑戰賽」中，於16支消防勁旅中勇奪優勝冠軍。（新竹市消防局提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市消防局弟兄近日在「2019年車禍救援挑戰賽」中，於16支消防勁旅中勇奪優勝冠軍。（新竹市消防局提供／陳育賢新竹傳真）

消防署近日舉辦1連3天的「2019年車禍救援挑戰賽」，新竹市消防局在賽前特別找來30輛報廢車模擬破壞訓練，成果果然在賽中完全展現，在16支消防勁旅中勇奪優勝冠軍。

消防局長李世恭指出，此次賽事每支隊伍由1名指揮官，2名救助人員，2名救護人員及1名助手等6人組成，全國共計22支隊伍參與，其中消防機關組包含台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、基隆市、新竹市、嘉義市、新竹縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣及台東縣等16支隊伍。

民間與國外救援單位組包含桃園市、台南市、嘉義市、新竹縣及花蓮縣等消防局所屬義消5隊。

競賽方式分成初賽「標準脫困」及複賽「複雜脫困」2種類型。「標準脫困」情境設定為2台以上車輛碰撞，1名傷者受困，參賽隊伍必須於20分鐘內完成人員脫困及緊急醫療評估作業。

「複雜脫困」情境設定為3台以上車輛碰撞，2名傷者受困，參賽隊伍則必須於30分鐘內完成人員脫困及緊急醫療評估作業，救援難度遠高於「標準脫困」情境。

參賽指揮官楊書銘表示，競賽隊伍無法預先知道情境設定，一抵達現場就必須馬上進行環境評估與決定救援方式，一旦有任1個環節錯誤，在時間結束前可能還無法將受困者救出。

此次賽事就有些隊伍可能任務分配不明確或救援決策錯誤，造成比賽時間結束仍未將受困者救出的情況。

救助手陳俊宏指出，競賽因為有時間壓力，因此救援器材是非常重要的，例如可進行車體切割的軍刀鋸，一般使用的鋸片如果遇到鈑金厚的進口車輛，需耗費很長的時間進行切割，這次則特別使用俗稱「惡魔鋸片」的高效能金屬鋸片上陣，大大提升切割速度，可迅速製造開口，讓救助人員執行車內救援作業。

另，新竹市消防局購置的新式器材，包括快速脫困板、車禍救援平台、手搖式千斤頂及頂舉支撐柱等都是提升這次比賽救援速度的關鍵。

李世恭同時表示，車禍救援觀念及技術於近年來迅速提升，參賽隊伍必須著重5大步驟包含觀察、安全、接近、開創空間、脫困，以達到安全有效率的救援目標，同時需注重指揮與團隊、安全、脫困技術、傷患到院前救護、器材運用5大指標才能迅速與安全的將受困者從車內空間救出。

消防局為了這次競賽，特別組成A組及B組2支6人隊伍，自6月開始即進行密集訓練，由A組及B組輪流佈置車禍救援情境及執行救援，並在每場救援訓練結束後針隊救援方式及可應用的救援器材進行檢討，訓練期間消防局特別找來30輛報廢車供組員模擬破壞訓練，果然得到很好的實戰經驗。

(中時 )