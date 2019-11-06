洛杉基臉書發文。

日前大陸推出惠台26條措施，其中有一條便是開放台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件。但對此，蔡政府明言表示台灣人民若領用大陸護照，將被註銷我國戶籍。

自由作家洛杉基對蔡政府的做法不以為然，表示如果陸委會如此體察上意，不在乎後果，那麼他想問問陸委會，全國領有雙重國籍的台灣居民，是否與領有中國大陸護照的等同辦理，取消戶籍？如果蔡政府只把中國大陸當敵國，不准領護照，硬要把中國大陸當敵國，那麼那些「淪陷」在敵國的台商們，陸委會是否要設法營救？

洛杉基直批，蔡政府用恐嚇手法禁止台灣人領中國護照，卻對領有其他國護照的國民睜一隻眼閉一隻眼，這種雙重標準，如何讓人民信服？兩岸人民都知道，「中華民國（台灣）」的綠皮護照，比中華人民共和國的紅皮護照管用多了，因為到許多國家都可以免簽，連大陸人都設法偷竊變造咱們的護照，那麼為何蔡政府對自己國家的護照沒有信心，擔心台灣人有了新歡忘了娘？

(中時電子報)