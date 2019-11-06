國民黨總統2020參選人韓國瑜昨走訪苗栗縣市，為地方立委候選人站台支持，昨(5日)傍晚抵苗栗縣頭份市永貞宮參拜，現場人山人海，把宮廟前的廣場擠得水洩不通，且與其他場不同的是，韓粉多數都穿國旗裝，但昨天卻都是當地居民居多，連韓國瑜都驚呼「民心思變」。

韓國瑜昨走訪苗栗縣市，昨傍晚抵頭份的永貞宮，據港媒《中評社》報導，頭份當地的居民聽到韓國瑜要來，下班後紛紛到永貞宮聽韓國瑜講話，且都不是像韓粉一般，穿著國旗裝，且越晚人越多，連韓國瑜致詞時也說，「頭份父老兄弟姐妹是不是都來了？大家都嚇一跳」，「哇！看到這裡真是『民心思變』啊！」。

據了解，韓國瑜從10月16日起展開長達1個月的首次環島「long stay」之旅，首站從屏東從鵝鑾鼻燈塔出發，至今兩周已經到訪台南、嘉義、雲林、彰化、桃園、苗栗等縣市，本月開始將逐步北上，近日將訪新竹縣市。韓國瑜「傾聽之旅」昨抵苗栗縣，上午從竹南鎮龍鳳宮出發，接連參拜通霄鎮白沙屯拱天宮、苗栗市玉清宮、頭份市永貞宮等山、海線4大宮廟。最後一站來到頭份。

(中時電子報)