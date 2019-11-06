南方澳大橋坍塌意外引起全國對於橋樑安全性的高度重視，基隆市議會5日提案要求基隆市政府對於全市橋樑全面進行檢測並提出總體報告，其中對於暖江橋經重型車輛長時間且頻繁輾壓，其承重、振幅以及金屬疲勞等問題是否應對預估橋樑壽命向下修正，希望工務處等相關單位進行審慎評估。

市議員林旻勳說，南方澳大橋坍塌當天手機、服務處電話幾乎被打爆，民眾都在關心暖江橋是不是也會有同樣的問題，隔天辦理會勘時工務處所提供的橋樑承重單向為一百五十九點零四公噸、雙向為三百一十八點零八公噸，但現在依據工務處所提總承重為四百一十三點二九六噸，為什麼會有一百公噸的落差？

林旻勳指出，暖江橋雖然是新橋，但每天有月眉土資場二百四十輛次的重型車輛輾壓經過，以一輛載滿砂石的車輛總重約三十五噸來計算，停等紅燈時可能一次停五、六輛，光是五輛就有一百七十五公噸，已超過單向一百五十九公噸承重量，是否有危險的疑慮？另一方面是振幅的問題，依顧問公司所說全台公路橋樑振幅的規範是七公分，但暖江橋的振幅設計是五點五零八公分，現在在暖江橋上有如蹺蹺板，經過的民眾都會覺得像是地震般可怕，橋樑振幅的監測報告何時能提出？

市議員王醒之表示，暖江橋雖然有總重量限制，但卻無法得知在長期頻繁重車行經的情況下，包括橋樑基礎沉陷程度、板面撓度、共振撓度、衝擊載重的測量、金屬疲勞以及原先預估的橋樑壽命是否應向下修正等，希望工務處會同都發處、交通處對於這座橋樑進行檢測與評估。

市議員張顥瀚則指出，南方澳大橋可能是因為十三根吊索鬆脫導致斷橋，社寮橋與南方澳大橋同樣都位處海邊，高鹽害環境是否會導致吊索鏽蝕的問題？希望工務處針對這點加強檢測；市議員張淵翔表示，基隆位於漁港內的橋樑並不在工務處管轄範圍內，像是長潭里平浪橋是民國六十五年因應垃圾掩埋場所興建，現在又再加高、加寬，這樣的橋樑更加需要檢測評估安全性。

工務處處長張元良指出，怕整體鋼構會遭鹽害所鏽蝕，而讓有效段面積遭影響，他指出若遭受力後，遭鏽蝕的部分可能將無法有效承受原先預計的受力上限，因此工務處將會依據基隆各條重要橋梁來改善，並重新評估，他說，最近一次在106年有做過檢測，而近期會在另作評估。張元良也藉機回應暖江橋的安全係數問題，他指出，後面會在規劃整體的偵測系統，以免市民朋友擔憂。

(中時 )