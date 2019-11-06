「17直播」邱姓女直播主，不願與前男友廖晏霆復合，去年5月遭廖狠刺5刀致死，廖在審理中一再否認故意殺人，堅稱自己原想自殺，想用兇器嚇唬被害人，面對邱女父母嚴詞批判要求判他死刑，廖痛哭下跪向邱女父母磕頭、道歉。一審判廖有期徒刑15年，案經上訴，臺灣高等法院今(6)日宣判，合議庭撤銷原判，依殺人罪加重判廖無期徒刑，褫奪公權終身。

高院二審撤銷改判廖晏霆無期徒刑理由，主要是認為廖殺人動機，並非如一審調查，是為了以想自殺為由，求被害人復合才行兇，認定事實有誤。另被害人父母請檢察官提上訴，依法可加重刑度。審酌廖與被害人交往3年，因故分手後，求復合遭拒竟動手殺人，這不是戀愛中男女該有的行為，依法加重改判。

廖晏霆和死者是高中同學，兩人交往3、4年後，因個性不合，邱女提分手，但廖男不願，多次到邱女住處堵人求復合，去年農曆春節前，廖還打電話給邱父，放話邱女若分手會對她不利，當時邱父好言相勸，但沒有結果。

去年5月28日晚間6點多，廖帶著水果刀及童軍繩，騙過保全進入邱女住處大樓，想要復合，見邱女開門要外出，立刻衝上前，邱女見狀急關門，但廖一個箭步衝向前持刀威嚇，邱女受驚大叫，廖於是將邱女推入屋內，見她想要脫逃，就持刀猛刺邱女5刀，其中2刀深及胸椎、肺部，經送醫急救無效死亡。

(中時 )