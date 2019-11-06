裝載笑氣鋼瓶的大貨車疑剎車不及，追撞交流道口9輛停等紅燈的小車。（民眾提供／王文吉台中傳真）

裝載笑氣鋼瓶的大貨車疑剎車不及，追撞交流道口9輛停等紅燈的小車。（民眾提供／王文吉台中傳真）

國3苑裡交流道發生10車連環撞事故，小客車撞成夾心餅，車體嚴重變形，共有6人受傷送醫。（民眾提供／王文吉台中傳真）

國道3號苑裡交流道6日上午7時許發生連環追撞車禍，1輛裝載笑氣鋼瓶的大貨車疑剎車不及，追撞交流道口9輛停等紅燈的小車，一陣猛烈撞擊，現場滿地碎玻璃，有的車輛撞成夾心餅，後尾門、前引擎蓋全都擠壓變形，共有6人受傷送醫，幸好都是輕傷無大礙。

國道警方指出，事故發生在國道3號北上157.6公里，接近苑裡交流道，時值上班時段，有整排小車排隊下高速公路，1輛大貨車未注意車前狀況，從後方追撞，造成9輛小車毀損，共有6人受傷送醫，事故發生後交流道出口主線封閉，僅路肩通行，約在9時許排除。

李綜合醫院收治蔡姓男子，意識清楚，身上有些擦傷，目前留院觀察。光田綜合醫院大甲院區共收治5名傷者，其中3名傷者經檢查後無礙，都在9時許離院，另而46歲黃女右前臂、雙小腿擦傷，44歲牛男頭部、手腕擦傷，後頸疼痛，2人生命徵象穩定，目前留院觀察中。

警方對肇事貨車駕駛吳男實施酒測，初步排除酒駕，目前正在國道大甲分隊製作筆錄，釐清事故發生原因。

(中時 )