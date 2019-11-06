法務部長蔡清祥6日出席立法院司法與法制委員會。（姚志平攝）

一名台籍男子在香港搶劫後同日返台，因為港台之間沒有引渡條例和正式司法互助關係，不太可能被起訴，被稱為「台版陳同佳」。國民黨立委吳志揚今天在立法院司法法制委員會質詢法務部長蔡清祥，我方是否也有管轄權，蔡清祥強調，「我們絕對有管轄權。」

對於我方是否有管轄權，能否偵辦該名男子犯下的搶案？蔡清祥指出，雖然發生地在香港，但因為該名男子在港犯下的是3年以上有期徒刑的罪，因此我方絕對有管轄權。

吳志揚追問，但是就算他人回來了，相關物證、人證、被害人都還在香港，台港沒有司法互助，是否很難偵辦？蔡清祥表示，這就是司法互助的重要性，如果平常就有司法互助的管道，就能共同追訴犯罪行為，這是共同實現公平正義最好的方法。

蔡清祥認為這案子不會很難辦，只要香港有誠意，願意提供相關證據，就不會很難辦。他也說，從這案子就可以看出台灣的態度跟香港態度不一樣，「我們是積極主動，香港反而相反，讓犯罪人逍遙法外，我們積極的態度可以從這兩個案子就看出來。」

吳志揚說，相關機制應該要建立起來，不要因為這些原因導致案子變成難以處理，結果讓台港互相成為「犯罪天堂」。蔡清祥表示，「謝謝指教」。

(中時 )