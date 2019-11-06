世界棒球12強賽B組昨（5）日開打，A組今天落幕，兩組的比賽風格不同，在墨西哥進行的A組賽事炮聲隆隆，全壘打滿天飛。在台灣進行的B組相對「沉默」，炮火並不猛烈，首日只有中華隊小將林立在台中洲際球場揮出2分炮。日本隊更是靠著耐心與韌性，全場硬是拗到12次保送，發揮「小球戰術」，讓委內瑞拉的牛棚自己把自己投倒。

日本棒球的傳統就是擅長「小球戰術」，從昨天這場比賽就可看出其特色。在打擊串連不理想的時候，發現對方牛棚投手控球不穩，於是打者絕不輕易出棒打壞球，因為這無異是幫對方脫困。也難怪日本隊監督稻葉篤紀賽後對於球員的耐心表達讚許之意，到了比賽尾聲落後2分還能不急不徐，耐心等待每個壞球，的確不容易。

不過日本隊的攻擊也不是完美無缺，例如松田宣浩在8局下犧牲觸擊，卻點成小飛球被接殺，不僅未能推進一、二壘上的跑者，也奉送了對方一個出局數。

此外，日本隊前7局有11個得圈打擊機會，擊出3支安打，打擊率2成73雖不算太低，但其中有1支內野安打沒有打點，以致得分效果偏低。這一點也需要改進，否則碰到投手戰力整齊的球隊，絕不可能再免費奉送一大堆四壞球，讓日本隊取得類似對委內瑞之戰的大逆轉機會。

(中時電子報)