國民黨總統參選人韓國瑜民調落後民進黨蔡英文超過十個百分點一陣子後終於反彈，台灣競爭力論壇學會公布最新民調，韓國瑜落後蔡英文8.7個百分點，雙方差距縮小。

本次民調於11月3日和4日委託全國公信力民調公司進行，以市話訪問，結果在總統大選部分蔡英文以42.3％的支持度領先韓國瑜的33.6％。此外民調針對近期諸多政治事件詢問民眾看法，太陽花學運警局判國賠，57.6％不支持，24.1％支持；總統專機走私香菸案處理方式61％不滿意，21.2％滿意；對於陳明文高鐵三百萬元說詞70.4％不相信，10.6％相信；蔡政府找去年縣市長落選者組閣48.1％認為不當，39.1％不認為；48％認為蔡政府用人酬庸不考慮專業，37.5％不認為；50％認為蔡英文包庇屬下違法行為，38.9％不認為；44.9％同意韓國瑜形容蔡政府「白白胖胖」吃香喝辣，45.6％不同意。

因此台灣競爭力論壇學會執行長謝明輝表示，民眾對於民進黨在近期諸多政治事件表現的不滿，導致韓國瑜正式請假投入選舉後支持度逐漸上揚，尤其「白白胖胖」正反方人數旗鼓相當，支持此說者較有可能投給韓國瑜，兩人真實支持度應該予以相近，顯示韓國瑜還有上漲空間。

政黨支持度部分，國民黨31.4％，民進黨24.7％，台灣民眾黨7.1％，時代力量6.2％，其他政黨都不到2％。謝明輝表示據此推估，各黨可分配到不分區立委席次，國民黨14到16席，民進黨12到14席，台灣民眾黨與時代力量各有2到3席。

世新新聞系教授彭懷恩表示，最近民調韓國瑜都呈上揚趨勢，原因包括韓國瑜回到他熟悉的群眾動員模式，此外他近期針對青年提出學貸等議題，應可打動部分年輕族群，而且蔡英文講的各種經濟指標，獲利的只是少數行業，多數民眾過得不好，韓國瑜如果勝選必然贏在庶民經濟上。文化大學教授龐建國則指出如果蔡英文穩定領先，不會考慮找賴清德當副手，這顯示了她的焦慮。

(中時 )