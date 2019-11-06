一吃東西就覺得胃脹氣小腹凸，有時還會便秘、肚子痛到底為什麼？日本脊骨神經醫學專家檜垣曉子表示，脹氣是肚子裡累積太多氣體，感到不舒服、肚子不平靜。而引起腹脹的原因大致有3種：吸入外部氣體過多、吃太多易脹氣食物，最嚴重是疾病導致脹氣，像是腸躁症、乳糖不耐、糖尿病、腹水等，最慘可能是腫瘤的警訊。

早安健康報導，除了良性腫瘤以外，大腸癌、直腸癌、胃癌等腹腔內惡性腫瘤也會引發腹脹。如果發現自己的排便習慣改變，出現長期脹氣、腹部隱隱作痛、腹瀉便秘交替出現、血便等症狀，就要懷疑是不是得了大腸癌、直腸癌。

若出現血尿、背痛、腹痛、噁心嘔吐、發燒、貧血、咳嗽、體重減輕、腎臟腫塊、脹氣等，就可能是腎癌。肝癌和胃癌也會伴隨著腹痛、腹脹、食慾不振等症狀，由於腹部癌症等重大疾病都有腹脹的症狀，若發現有長期脹氣的困擾，一定要盡速就診，查出脹氣原因。另外，脹氣也有可能是壓力大、自體免疫系統疾病造成。

(中時電子報)