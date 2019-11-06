宋楚瑜參選衝擊民眾黨？！ 柯坦言：多多少少

親民黨主席宋楚瑜參選總統態勢逐漸明朗，對於是否會衝擊台灣民眾黨的不分區政黨票，形成競合關係，台北市長柯文哲6日表示，多多少少，每個人有每個人的立場，宋基於自己的立場必須這樣做，他也只能說互相諒解。

針對宋楚瑜5度參選總統，柯文哲說，要選第5次很累欸，選舉還是有基本動作，要造勢、要跑攤，哇，很累欸。媒體詢問，宋參選對國民黨總統參選人韓國瑜、蔡英文總統、柯文哲誰影響大？柯說，自己又沒有要選，他不曉得，還是有些影響啦，很難判讀。

媒體追問，宋參選是否會衝擊民眾黨不分區？柯說，多多少少啦。至於民眾黨和親民黨是否算競合關係？柯表示，世界上什麼事情都有，每個人有每個人的立場，所以他說互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，最後是互相諒解，他發現「互相諒解」對所有人是一個很重要概念，宋有宋的立場，要知道基於宋的立場必須這樣做，他也只能說「互相諒解」。

至於民眾黨不分區名單有台語金曲歌后江惠儀，柯文哲坦言，跟她面試時不知道是金曲歌后，因為她是中華電信工程師，有經過第2輪面試，先初審、委員會再審、他跟祕書長再審，分3次審，是第2次審他才知道。能否拉到藝能界的支持？柯說，想那麼多幹什麼，等確定再講。

(中時 )