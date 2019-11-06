大陸車載電池龍頭寧德時代傳拿下特斯拉大單，最早從2020年就能開始為中國製造的特斯拉供應電池且有望擴大在全球的合作，利好消息帶動寧德時代6日股價一度狂漲7％。

繼5日收盤大漲5％，寧德時代6日股價開高走高持續強勢，早盤最高漲幅一度達超過7％，現漲6％。且受益於技術突破、德國補貼電動車，大陸A股鋰電池概念股6日全線強勢飄紅。

新浪科技報導，有知情人士稱，寧德時代方面已和特斯拉達成初步協議，特斯拉CEO穆斯克與寧德時代董事長曾毓群於8月底曾在上海見面長談，形成初步共識，最早能在2020年成為中國製造的特斯拉電動車的供應商，雙方也正就擴大全球合作。

不過知情人士強調，目前協議並沒有約束力，雙方也仍就採購細節在洽談，而另有消息稱，特斯拉同時也會使用松下和LG的電池。另一方面，全球擴大合作的協議則是獨立於中國供應外單獨進行。

(工商 )