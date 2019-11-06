什麼？女兒想「篡位」，取代媽媽位置？台北市立動物園裡的食肉目動物中，小爪水獺聲勢浩大，單「Nina」一家就有16個成員。今天滿3歲的「橘子」，最近頻頻向媽媽挑釁，想取代媽媽的位置，幸好保育員及時運籌帷幄，制定適當分群策略，終於順利將「Nina」家分成4小群。

小爪水獺兄弟「柚子」和「毛毛」感情十分融洽（詹德川攝）。（台北市立動物園提供）

吾家有女初長成是令人開心的事，但在小爪水獺家族中或許就得另當別論，群居的小爪水獺，還沒成年的兄姊會幫忙照顧弟妹，呈現全家一起、和樂融融的溫馨畫面。等到孩子們成年後，就又是另外一番景象，水獺爸爸會開始驅趕越來越強壯的兒子，女兒則想要取代媽媽拿下繁殖的主導權，這時就是保育員該幫牠們分群的時機。

小爪水獺是現存13種水獺中體型最小的一種。（台北市立動物園提供）

溫帶動物區是小爪水獺的大本營，為了顧及動物福祉及強化域外保育，去年台北動物園送「Nina」的第一胎「喬巴」和「艾斯」兄弟遠赴花蓮海洋公園。第二胎的女兒「橘子」，成年後氣勢越來越盛，出現驅趕媽媽的行為，保育員擔心已經11歲的「Nina」被打出群體，因此開始規畫如何把這個大家族分群，前提是不能讓任何一隻落單。

溫帶動物區的小爪水獺，目前由爸媽帶著10個月大的壯丁「丁丁」和「迪西」共同生活。（台北市立動物園提供）

小爪水獺「Nina」自2014年和「Hugo」配對以來，至今已成功繁殖了5胎共14仔。聲勢浩大的小爪水獺雖然是群居動物，但在1.5歲成年後，保育員為了避免打鬥造成傷害，加上族群管理也必須避免近親繁殖，更重要的是分群後不能讓任何一隻落單，保育員運籌帷幄，制定分群必勝策略，終於順利將「Nina」家族分成4群。「毛毛」、「柚子」、「泡泡」、及「娜美」分別搬遷到熱帶雨林區的男生宿舍和女生宿舍，爸爸媽媽帶著10個月大的壯丁「丁丁」和「迪西」，其餘姊妹們成一群。

群居的小爪水獺，還沒成年的兄姊會幫忙照顧弟妹，呈現全家一起、和樂融融的溫馨畫面。（台北市立動物園提供）

今天是小爪水獺「柚子」和「橘子」的3歲生日，一早就有粉絲來動物園為牠們祝賀生日，和「柚子」同住在雨林區的弟弟「毛毛」上個月剛過2歲生日，保育員一早就送上虎皮蛙大餐，小爪水獺習慣用敏銳的前腳在水裡尋找食物，獵捕到食物會帶到水邊享用；溫帶動物區的2群水獺共用同一個戶外活動場，壽星「橘子」和姐妹淘們今天輪到上午開生日趴。

水獺家族大騷動 保育員運籌帷幄。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

小爪水獺獵捕到食物會帶到水邊享用。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)