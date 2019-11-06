林宛蓉針對10月31日國民黨議員劉德林對她出手勒頸、強推的動作，提出傷害告訴。（袁庭堯攝）

陳述事發當時的過程，林宛蓉一度泛淚。（袁庭堯攝）

林宛蓉強調，為了捍衛民主和高雄人的尊嚴，負傷也要提告。（袁庭堯攝）

民進黨高雄市議員林宛蓉6日上午由黨團、律師陪同，前往高雄地檢署遞狀控告國民黨市議員劉德林傷害罪。林宛蓉針對10月31日、國民兩黨在議會主席台區爆發衝突時，劉德林數度對她出手勾頸、強推她倒地的行為提出告訴。林宛蓉強調，為了捍衛民主和高雄人的尊嚴，負傷也要提告。

林宛蓉原訂9點半召開記者會，卻遲了近15分鐘才現身，她強調一坐車出門就頭暈，必須請司機將車停靠路旁、稍作休息，才有辦法繼續搭車。

10月31日當天，民進黨議員們為了控訴高雄市長韓國瑜請假不在高雄，霸佔主席台，國民黨議員們為了護送副議長陸淑美上台，採包圍戰術，企圖突破民進黨團人牆，雙方在主席台發生推擠、互不相讓。

當時，劉德林率先掛彩，眉毛上方兩公分撕裂傷，導致滿臉是血；林宛蓉則是不堪劉德林大手一揮、摔倒在地，出現乾嘔現象，送醫後經診斷為腦震盪。

林宛蓉強調，當時是用溫和、最卑微的態度，針對韓國瑜不列席市議會預算審查表達不滿，沒想到劉德林竟用惡劣、粗暴的手段勒住她的脖子，讓她幾乎無法呼吸。接著，劉德林不顧她大喊「不要碰我」，用強壓、重推的方式，將她推倒在地。

民進黨團痛批，劉德林竟用格鬥、鎖喉的方式對待女性議員，將全力支持林宛蓉提告。律師蔡駿民則表示，議會內不容許出現暴力行為，劉德林的行為已觸犯傷害罪。

林宛蓉表示，目前是向院方請假在家休養，但醫生叮嚀，不能再有任何的外力衝擊。

(中時 )