【精彩】韓拍片為91歲病翁打氣 綠媒1450出征選到沒人性？（中時）

國民黨總統參選人韓國瑜因草根形象、親民作風，深獲基層選民喜愛，擁有一批「韓粉」支持者。自掏養老金挺韓的「庶民王奶奶」，影片衝破10萬與5萬瀏覽量，在韓粉圈引爆熱烈迴響，卻成韓黑霸凌目標。媒體人謝寒冰怒不可遏，痛批這些攻擊的人根本泯滅人性，難怪民進黨課綱要廢除禮義廉恥，就是希望大家都跟他們一樣無恥。

謝寒冰在《中天新聞》政論節目〈新聞龍捲風〉表示，自己看到網路上對王奶奶的霸凌言論，實在不忍卒睹，因為簡直不堪入目！除了一大堆綠營、韓黑與1450跑去留言、嗆聲，「韓粉智商嘔嘔嘔嘔嘔」、「老女人是韓粉的主要組成」、「喜韓兒總是讓我們有新的笑話可看呢」，這些歧視性人身攻擊層出不窮，甚至還有更惡毒的言詞，他實在無法在節目說出口。

謝寒冰質疑，難道老人家就不應該出來拍影片？老人家就不能變成偶像？還是這些都是年輕人的專屬權利嗎？老人家沒有支持他自己想要支持的人的自由嗎？謝痛批：「所以我說真的，民進黨為什麼要把禮義廉恥拆掉？絕對是有理由！因為他希望未來的人，都跟他們一樣無恥。」

對此，王奶奶也在臉書粉絲專頁「庶民女f4王奶奶出征去拔菜」回應：「80歲庶民老奶奶感謝謝寒冰，讓我們看到了真正的良心，讓我們知道什麼是媒體人的風骨。感謝您為正義發聲，讓大家知道是非價值！謝謝您尊重我們老年人，奶奶謝謝您！」

(中時電子報)