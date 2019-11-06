家住苑裡的杜翁坐火車提前下站，徘迴車水馬龍街頭，所幸警方及時協助。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

73歲杜姓老翁1日從苑裡搭火車要到後龍，不料卻提前在白沙屯站下車，行動不便且患有輕微失智症的杜翁，一路走到1.5公里外的台1線旁徘迴，來往車輛多且車速快，民眾見老翁獨站路邊險象環生，趕緊報警，警方到場先將老翁帶回所內安置，過濾老翁手機通訊錄後，順利通知家屬帶回。

家住苑裡的杜姓老翁，1日下午2時許，搭火車北上要到後龍的朋友家，卻在白沙屯站提前下車，獨自走到台1線上通霄拱天宮牌樓附近徘徊，白沙派出所警員劉彥宏表示，杜翁佇立在車水馬龍處，左顧右盼神情相當慌張，於是先將老翁帶回所內休息，並安撫他的緊張情緒。

警方表示，杜老翁語言表達能力不佳，費盡功夫仍無法查証真實身分，只好經由他身上的手機，過濾通聯紀錄後，順利聯絡他的家人，張姓外孫女趕來派出所表示，因阿公年事已高，腳力不佳，走起路來一跛一跛相當不方便，且又患有輕微失智症，孤身在外很危險，感謝警方的幫忙。

通霄警分局呼籲，家裡如有年長家人、失智症患者，應多加關懷平日居家生活，如欲外出盡可能陪伴前往，另可在他們的衣服車縫聯繫資料，或配戴愛心手鍊，放置寫有家中地址及聯絡電話的字卡，防止外出走失。

(中時 )