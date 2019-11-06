中共黨媒《環球時報》6日社評指出，正在大陸進行國是訪問的法國總統馬克洪，成為第一位參加進博會的西方主要國家領導人，這次訪陸主題，顯然是擴大法國企業在大陸的市場，各種資訊表明，他不希望這個目標被干擾。

社評稱，陸法和陸歐關係將會以不斷加強經濟合作為最重要紐帶，這是雙方的共同利益使然。然而陸方也注意到，法國和歐洲一些輿論很在意馬克洪是否會以某種方式提出「人權」問題，尤其希望在公開場合談這個話題。不能不說，要求領導人訪陸時談「人權」，已成了歐洲一部分人的強迫症。

社評認為，一部分歐洲人有著畸形心理。好像覺得向大陸談「人權」，這能幫他們在崛起的大陸面前挽回一點自尊，排遣失落和焦慮。這挺可悲，大陸在大踏步往前走，視野越來越廣，包容心越來越強，但是少數歐洲人卻鑽進了「大陸人權」的牛角尖。他們只記下幾個大陸異見人士的名字，人云亦云地談論「新疆問題」。他們已經失去了理解一個龐大社會前進歷程的能力，他們的思維已經標籤化了。

社評提醒，歐洲國家領導人每次來大陸，都帶著一張長長的經貿需求的單子，他們不可能把滿足部分本國和歐洲人的虛榮心，當成訪陸的主要任務。在領導人位置上，他們必須保持理性和清醒。

社評表示，話說回來，歐洲與大陸的關係整體上還是發展得不錯的，法陸關係尤其如此。一些力量操弄「人權」等問題只是對歐陸關係造成了一定困擾。歐洲需要更大的決斷力，這首先就需要更準確地認識時局看清大勢，如果不能針對大陸形成全面且實事求是的認知，那麼歐洲對世界的把握就註定出現相應的跑偏。

社評強調，大陸既是法國也是歐洲進一步發展的夥伴。陸歐不應相互指責、防範，需要的是相互尊重、支援和彼此借力。雙方可以加強合作的領域實在太多了，美國發動貿易戰惡化了全球經濟環境，但也給歐洲國家更積極地參與大陸經濟提供了機會。馬克洪在正確的時間出現在進博會上，反映出的實為他和法國的一種敏銳。

(中時 )