北市議員「呱吉」邱威傑與網紅「視網膜」陳子見、「志祺七七」張志祺將在14日組「歡樂無法黨」，是否會衝擊台灣民眾黨的年輕選票，台北市長柯文哲6日表示，組黨是國民權利，目前台灣的政黨加起來200多個吧，大家高興就好。

針對歡樂無法黨宗旨是「政治不難、找回歡樂」，與柯名言「政治不難、找回良心」有排比，柯僅說「聽起來就很歡樂嘛！」至於是否衝擊年輕選票？柯說，台灣政黨加起來200多個吧，他不曉得，去訪問呱吉就好了，他沒什麼意見，大家高興就好。

媒體詢問，柯5日去看夜宿東區，是可能和時代力量在議題上合作？柯答，他已經去過了，在居住正義的政策上，民眾黨跟時代力量滿接近的，也許在稅率上要幾趴、在數字上會有上下調整，大方向差不多都一致。

是否會跟立委黃國昌同台對話？柯說，其實也不用刻意啦，他昨天去看，差不多就是那樣，帳篷才20個，也不能睡幾個人。

(中時 )