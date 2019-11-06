兩套標準？曾喊撐警 徐國勇遇「太陽花」變消極

太陽花學運民眾衝行政院，台北地院日前判台北市警局要賠償受傷民眾14人共100多萬，群情譁然！根據《中時電子報》網路投票結果，高達97％的網友認為這項判決「不合理」！

眼見輿情反彈，內政部長徐國勇日前表示「支持警方上訴」。對此，「宅神」朱學恒狂酸：「最近轉彎哥國勇也是一個不停轉彎，真是辛苦他了。看他一直轉一直轉，都快變成風車了，以後缺電就叫國勇來轉彎發電好了」。

朱學恒今（6日）在臉書發文表示，可能是民調數字太高，民進黨又各種出來亂，「最近轉彎哥國勇也是一個不停轉彎，真是辛苦他了。看他一直轉一直轉，都快變成風車了，以後缺電就叫國勇來轉彎發電好了」。

朱學恒更說，當年那位啥也不能做，只能吹哨的年輕警察，現在替他慶幸至少不用出庭被問說為什麼膽敢吹哨子傷害覺青聽力，不當利用國家哨子，然後還被申請國賠。

朱學恒酸度破表的發文，網友也熱烈回應：「每樣回應都在髮夾彎，自己每天打臉自己立場，真的不意外，明年還是下架比較好」、「轉彎哥多難聽啊 風車哥比較好聽」、「勇哥應常去小學演講，題目是如何從小培養說謊技巧」。

更有網友感嘆：「每次看到警察的無力，真的很可悲，我常跟我自己警察朋友說，正義很重要，但請保護自己，因為發生什麼事，國家只會叫你負責。」、「這樣子公署派駐衛警形同虛設，不如撤離了，免得動不動要國賠，遊民也可以聚集遊行政院吃免費鳳梨酥睡個好覺」。

(中時電子報)