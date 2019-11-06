《政經關不了》發起網路投票。

2020總統大選戰況膠著，國民黨總統參選人韓國瑜在民調上屈居劣勢，近來多次統計皆落敗給總統蔡英文，但政論節目《政經關不了》的臉書粉絲專頁發起投票，表示「呂秀蓮宣布退選後，檯面上兩位候選人會選誰？」而投票結果令人意外。

《政經關不了》在代表獨派政黨「喜樂島聯盟」征戰2020的前副總統呂秀蓮宣布退出選戰後發起投票，認為目前檯面上剩下的兩位「藍營」候選人中，民眾會支持哪位；而投票在3日截止，結果以韓國瑜51%對上蔡英文49%，以些微差距取得勝利，這次投票共有2.4萬人參與；出乎意料的結果讓人直呼「真的黃金交叉了！」

票投韓國瑜的網友在文章底下留言，表示「我相信，韓國瑜的能力他的誠懇與愛心一定會是一個好總統，權力(全力)支持他」、「唯一堅定支持韓國瑜當選總統，苦民所苦、勿忘苦人多」、「全力挺韓，沒有政治背景，沒有豪宅財團，真正的庶民總統」、「我投韓國瑜一票，他能苦民所苦，帶領中華民國創美好生活」、「投韓總統！唯真不破」、「唯一支持韓國瑜」，顯示許多《政經》的支持者對於韓國瑜是有期許的。

(中時電子報)