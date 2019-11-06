「直播天王」連千毅風波不斷，其私下感情史也被起底，不但將「真人版娜美」石帕玉娶到手，還扯出跟正妹直播女郎翁子涵有情愫，讓她被外界認為是「連千毅寵妃」，然遭她嚴詞否認，如今子涵又爆黑歷史，精神科名醫李光輝認與子涵是舊愛關係，還爆女方如今的名品D奶，是他介紹去給李進良做的。

因連千毅事件而聲名大噪的正妹直播女郎子涵，今被《鏡週刊》報導她過去曾跟大自己32歲的精神科名醫李光輝關係匪淺，男方大方認了跟子涵曾是戀人，且子涵原本是他生醫公司的員工，在他熱烈追求下秘密談起辦公室戀情，嘆子涵家境不好但相當努力，本性單純善良，而兩人分手後，子涵欲進軍演藝圈，為讓星途順遂，於是拜託舊愛介紹醫美整所「調整」，李光輝於是將子涵介紹給小禎前夫李進良。

李光輝將子涵轉介給好友李進良做隆乳手術，還拜託好友讓子涵的20萬手術費分期，好減輕舊愛的經濟負擔，手術成功後，子涵向李光輝及李進良道謝，還自拍D乳成果給李進良，表達感謝之意。如今李光輝談起子涵，語氣仍滿是疼愛，甚至為舊愛槓連千毅，嗆對方蹭子涵的知名度跟名氣，甚至利用她營造美女環繞的虛榮感，李光輝透露，交往期間子涵曾因資金需求跟他借了50萬，女方當時還開立了本票抵押，李光輝因此認為子涵是個有骨氣的女生，不會為錢出賣靈魂。

(中時電子報)