交通部鐵道局建置「智慧型影像監控系統工程」，具備自動偵測人流、人員異常停留、火警、異常侵入軌道等功能，並在台鐵豐原站試辦。不過，部分功能是應用人臉辨識，台鐵局為避免侵犯民眾隱私，決定拿掉人臉辨識，只保留原本的動作偵測功能。

2014年5月21日發生台北捷運隨機殺人，震驚社會，交通部迅速召開「研商陸海空運輸安全策進作為相關事宜會議」，並將推動智慧型監視系統示範計畫列為其中之一。長久以來，臺鐵局在各車站均建置有閉路電視監視系統，完整監控車站各重要區域，但屬於被動式管理，鐵道局選定於台鐵豐原站試辦「智慧型影像監控系統工程」。

該套系統能自動偵測11種條件，包括站區內人流統計、人員異常停留／逗留、特定區域停留時間過久、特殊服務／安全警示名單（營運用）、安全特殊名單（警務用）、跨越月台區之警示線、電扶梯上逆向行進、遺留物偵測、火警偵知、異常人流移動、人員／動物異常侵入軌旁等。

但其中安全警示名單與安全特殊名單，是採用人臉辨識功能，台鐵局認為有侵害民眾隱私疑慮，決定拿掉這兩項項目；至於其他透過動作偵測的項目，則維持原本規劃。台鐵局表示，該套系統經費約2588萬元，已於今年6月28日竣工，目前尚未驗收。

(中時 )