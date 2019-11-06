國民黨立委吳志揚今天在立院司法法制委員會質詢法務部長蔡清祥，對於行政院長蘇貞昌日前在立法院備詢時說「死刑定讞就該執行」，是否是在下指導棋？有無政治考量？蔡清祥表示，都依照死刑實施要點去檢視，「絕對不會有政治考量。」

吳志揚質疑，去年8月在蔡清祥任內曾經執行過一次死刑，距離九合一大選僅3個月，是否為選舉考量？蔡清祥說，距離選舉還有3個月，跟選舉無關，絕對不會有政治考量；吳志揚再問，是否認為蘇貞昌在下指導棋？蔡清祥說，那是蘇在立法院被立委質詢回答的。

對於死刑的執行，蔡清祥強調，「我們有進度，但是沒有時間表」，法務部訂有審核死刑案件執行的實施要點，死刑的執行都會審查內容，看有沒有非常上訴、再審、有沒有提釋憲、有沒有總統特赦或是其他再救濟機會，還有沒有沒查清楚的地方？執行死刑要相當審慎。

蔡清祥表示，對於每件死刑的案子，他們隨時都在檢視，每個案子內容都不一樣，也會涉及其他機關，包括高檢、最高檢、法院，都隨時與其他機關聯繫，按照個案情節不同衡酌。他並指出，過去在政策上，不管藍綠，其實都是往廢除死刑目標在走，但目前還是依照法律，當然會依法執行，只是在執行上會審慎。

(中時 )