「轉彎時沒發現有人，一定是被A柱擋住了」交通事故中，最多屬汽機車轉彎時不禮讓行人，嚴重時恐導致行人命喪輪下，警方表示，良好駕駛習慣是轉彎時，前後挪移身體，並擺頭察看有無人車，簡單前置動作就能避開視線死角，減少事故發生的機率、荷包的損失及良心的譴責。

據統計，新北市今年1至9月汽、機車行駛於人行道及公車停靠站違規停車肇事件數分別計有56件及82件，因違規行為造成有3起A1重大交通事故，顯見汽、機車行駛於人行道、公車停靠區違規、臨停已嚴重影響交通安全秩序。

林口警分局表示，已於林口區、泰山區轄內市場、公園等公共場合宣導，並提醒用路人遵守相關法規，依據道路交通管理處罰條例第44 條「汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新臺幣一千二百元以上三千六百元以下罰鍰。」警方已於11月1日起開始加強執法，並呼籲駕駛用路人切勿以身試法。

(中時 )