宋楚瑜將五度參戰?! 柯文哲:太累了吧!

台北市長柯文哲妻子陳佩琪5日在臉書抨擊，民進黨利用府院黨媒抹黑柯文哲，就算不是蔡英文總統直接下指導棋，但一點都不思管理約束，每回想到，她心中的恨意永生難忘。柯文哲6日聞後大吃一驚，嚇得直說「哇！我回去要加強約束！」

陳佩琪在臉書上痛批蔡總統「就算不是妳直接下指導棋，但身為政黨領袖，一點都不思管理約束，今天就該概括承受所有後果和我的憤怒，發動一整個黨的勢力和龐大資金24小時不間斷地砲轟先生，極盡能事地對他造謠，抹黑、抹紅、抹黃，甚至對我也不放過，每回想到這裡，心中的恨意，永生難忘。

陳佩琪還說，妳說提名是選對會決定，政論節目狂罵人是NCC的事，黨提名人搞個台灣價值的柯黑大遊行， 妳說是候選人自己的選舉策略，葛特曼活摘器官事件，妳說與妳黨無關，議員罵人酸奶、臭奶、萊爾，妳說是言論自由，笑笑就好，執政四年來弊案硬拗，自己誠信的論文門說不清楚，選舉到了就開始賣芒果乾，灑大幣，除此之外，什麼都不想管，管不來、管不動，卻跟我們說要繼續當總統？

柯文哲聞後，異常驚訝，嘴巴張得大大的直呼「哇！我回去要加強約束！」

針對行政院副院長陳其邁5日在玩蔡總統競辦推出的「總統府大冒險」時，脫口說蔡總統的衣服很俗。柯說「這有什麼關係？」

(中時 )