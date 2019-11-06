美國之音今天報導，英國國會一個委員會在解散改選之前，發表報告說，針對來自大陸等「專制國家」影響學術自由的日益增長的風險，英國的大學沒有予以足夠的應對。議員們批評一些英國的學術團體「反應遲緩」。不過，英國學術團體「Million Plus」主席比爾·蘭邁爾表示，他未曾聽說任何有關外國對英國大學施加影響的「實質性證據」。

美國之音引述英國《衛報》5日報導，因為國會提前解散將要選舉，英國議會即將休會，外交事務專門委員會趕在議會暫停之前發表了報告。報告提出了一系列「驚人證據」，說明大陸如何在影響英國的各大校園，其中的有些活動試圖限制英國大學的學術自由，而協調實施影響的是駐倫敦的大陸大使館。

外委會的這份報告說，證據清楚顯示，包括大陸在內的專制政府正在試圖影響英國大學的研究計畫，或者課程設置，限制大學校園內研究人員的活動內容。

議員們特別談到，在英國的大陸孔子學院官員，甚至可以「沒收」學術會議上有關台灣、西藏、六四天安門鎮壓事件的論文，利用大陸學生學者協會充當政治工具，監視留英的維吾爾族異議人士及其家人。

委員會的議員們說，政府的側重點是保護大學在聯合研究項目中免受智慧財產權盜竊之害，「這不足以學術自由不受其它形式的干預，比如財務、政治或外交壓力。」

報告說，在這個問題上，英國政府在向各大學提供建議方面做得欠缺，各部委大臣也沒有協調措施，既沒有在外交部框架內協調，也沒有與澳大利亞和美國等外國政府合作。

英國廣播公司（BBC）引述國會外交委員會的這份報告說，目前在英國留學的大陸學生約有10萬人。

(中時 )