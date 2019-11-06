國民黨總統參選人韓國瑜的學貸免息政策掀話題，引發交鋒。國民黨團今天再舉行記者會替韓助陣，指扁政府曾要求銀行吸收9億元學貸呆帳，民進黨立委管碧玲、林淑芬都曾提議學貸免息修法，凸顯蔡政府膝反射式為反對而反對，執政後把青年權益拋諸腦後，建議蘇貞昌在神明面前反省，才能變成菩薩，否則愈來愈面目可憎。

國民黨團副書記長林奕華酸「這次自打臉很腫」，外交部、教育部對友邦、新南向國家的學生大方，每個月提供2.5萬至3萬元獎學金，反觀台灣每位大學生每個月僅1.5萬元、碩博生2萬元。

國民黨團副書記長柯志恩提醒，過去民進黨立委管碧玲、林淑芬也曾提出學貸免息，25年後若還不出來就免責，由政府買單，同黨籍提出來叫金玉良言，韓國瑜提出來就被質疑學生套利、免費午餐，太太李佳芬說就是信口開河，更何況韓沒有說不還本金，只是免利息。林奕華也說，包括陳水扁任內曾要求銀行吸收9億元學貸呆帳，過去民進黨執政都做過。

柯志恩指出，目前學貸的呆帳為11.8億元，跟政府錯誤政策引發的浪費相比，這筆數字並不算太多，民進黨口口聲聲說重視年輕世代，然而不願多拿16億元補貼學貸免息；面對青年創業遭遇銀行不願借款困境，蔡英文承諾承擔部分風險，挺青創卻不挺學貸免息，學貸議題形同照妖鏡，執政後把青年權益拋諸腦後。

林奕華表示，大學生畢業後背負債務對生活造成很大負擔，即便後續有再多補助措施，都無法減輕學生時代留下來的負債，請民進黨、蘇貞昌為自己汙衊學生的言論道歉。

國民黨團副書記長許毓仁指出，民進黨選舉選到失心瘋，逢韓必黑，蘇貞昌心中有魔鬼，看到什麼都是魔鬼，近日因為韓國瑜主導議題發言權，就連黨籍立委提出的政見都膝反射地反對，建議蘇貞昌在神明面前反省，才能變成菩薩，否則愈來愈面目可憎。柯志恩隨即補刀，選民可能不太相信，因為蘇揆已在神明面前多次欺騙。

(中時 )