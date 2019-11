英國女王伊麗莎白二世加入拒穿真皮草的行列,白金漢宮今天證實,未來女王任何新衣只要有皮草都是假皮草。女王據信是第一位公開拒絕真皮草的英國王室成員。

常年替女王服務的服裝師凱利(Angela Kelly)日前推出新書「硬幣的另一面:女王,化妝師與衣櫥」(The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe,暫譯)。她在書中表示,如果女王必須在特別嚴寒的天氣出席活動,從2019年起都是穿假皮草保暖。

「每日郵報」報導,白金漢宮今天證實這項說法。

不過,白金漢宮不願過度解讀這項新服裝規定,是否會讓過去的皮草不再拿出衣櫃,又或是過去很有歷史意義的貂皮草衣是否不會再穿,像是國會開議穿的那件。

女王過去出席國會開議曾穿過皮草大衣。她2015年耶誕節在山均漢姆堡(Sandringham)出席禮拜時,曾經穿過一件棕色的毛皮大衣,2010年出席禮拜時也曾穿著狐毛鑲邊大衣,頭戴狐毛帽。

英國從2000年立法禁止以採集皮草目的而畜養動物,是全世界第一個有相關立法的國家。

不過王室成員常因穿著皮草廣受批評。包括查爾斯王子的妻子卡蜜拉就曾戴過毛皮鑲邊的帽子,威廉王子的妻子凱特也戴過動物毛製成的帽子。她和威廉王子2016年訪問加拿大時,曾因為繫上獲贈的水獺毛製成圍巾遭到批評。

哈利王子的妻子梅根沒有被看過穿著毛皮大衣,她的摯友吉娜(Gina Nelthorpe-Cowne)指出,梅根從2018年起就拒絕穿任何動物皮草。

提倡禁止毛皮買賣的善待動物組織(PETA)舉杯慶祝女王的決定,並表示「這項新決定很跟得上時代腳步,因為如今95%英國大眾已經不再穿真皮草」。

動物維權團體Animal Aid認為女王的決定很「正面」,但呼籲女王的這項措施也適用於典禮儀式上穿的衣袍。

