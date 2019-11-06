國民黨總統參選人韓國瑜日前質疑現行校內母語教育，揚言若當選要微調課綱，韓國瑜妻子李佳芬也認為，在學校學台語是浪費資源。本土社團今天上午共同招開記者會，嚴厲譴責韓國瑜夫妻惡意打壓母語，痛批韓氏夫婦藐視台灣文化，看不起台灣人，呼籲韓國瑜退出總統選舉。

台灣北社長李川信指出，國民黨過去執政台灣很長時間，一直以來用殖民心態對台灣歷史、語言封殺，2001年起國小一年級至六年級推動母語課程，李佳芬辦過學校，確認為母語教學浪費時間，非常荒謬，尤其是李佳芬爸媽也都說台語，韓夫婦選舉也講台語，其藐視、偷雞的行為應強烈譴責。

台灣社長張葉森表示，台灣是多元族群國家，母語是文化的載具，過去國民黨執政打壓母語，民進黨前後二次執政，大力推動各項保護和復育台、客、原民語言措施，設置相關委員會，韓國瑜夫婦其言論大開時代倒車，意圖打壓貶抑台灣各族群母語。

李江却台語文教基金會董事長邱文錫痛批，韓國瑜夫婦不是正常人，不需要文化，在他們眼裡只需要錢，這樣的水準非常令人看不起，國民黨應該說明清楚立場是否與韓一致，意圖繼續打壓母語文化。

本土社團要求韓氏夫婦，不管你們家的「母語」是哪一種，都不要浪費台灣社會資源，自己回家學，台灣的學校要把台灣孩子的母語教好、教滿，讓下一代以使用自己的母語為榮。

(中時 )