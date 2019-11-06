捷運中山站有書店、購物中心、雜貨店、美食，是很多文青喜歡的好所在！緊接著耶誕節、新年，來這會發現不一樣囉！捷運中山站及雙連站間的「心中山」線形公園綠蔭廊道，自11月9日至12月29日止，舉辦「耶！心中山好好玩」活動，加上「2019出口音樂節」盛會，包括五大主題趣味市集、四場演唱會等級的音樂會、三大街頭裝置藝術，及帶給人們歡笑驚喜的街頭藝人，歡迎大家一塊加入好好玩行列。

大家來逛線形公園文創市集。（圖取自台北旅遊網）

捷運站也好好玩！「心中山」系列活動以「耶！心中山好好玩」活動領銜，集合音樂會、藝文市集、街頭藝人等有趣元素，並加入周邊商圈店家，重塑「心中山」特有魅力。11月9日活動當天，特邀KU古曜威帶領粉絲前往線形公園及市集逛逛，同時只要您於活動期間拍照並打卡上傳網頁，有機會獲得KU古曜威親手製作「一個幸福的吻」甜蜜馬林糖，機會難得敬請把握。

「耶！心中山好好玩」自11月9日至12月29日止，捷運中山、雙連站間線形公園規劃為5大亮點，分別是「心中山舞台」、「遊人啡飲」、「月光森林」、「爵士廣場」及「星橋綠坡」，並以品味生活和美食餐飲為主軸，您可能與身懷絕技的街頭藝人不期而遇，也可前往有趣特別的市集，滿足閒逛吃喝的生活體驗。

特色演出-有感覺樂團。（圖取自台北旅遊網）

每週週末的「心中山舞台」、「月光森林」相當熱鬧，街頭藝人包含小丑氣球、泡泡人、女子特技、可愛人偶等在廣場及其周邊演出，絕對讓人大呼過癮。其中11月16日、23日及12月14日、21日四天，更是推出限定場街頭藝術表演。「野孩子肢體劇場」專長是不需說話，完全靠著肢體語言的默劇表演，即引人發笑的正面能量。

創作型「有感覺樂團」，擅長民謠和輕音樂演出，帶來不同的絕妙感覺；素有偶裝達人名號的「大熊整合創造工作室」，則是結合偶裝、炫光水鼓及魔術特技，巧妙融合演出讓人稱奇；「藝鑫創意表演工作室」全方位的表演團隊，以娛樂流行的多元要素，帶來奇幻色彩的威尼斯馬戲。

此外，文創市集結合各式各樣創意料理及商品，滿足喜愛閒逛吃喝的朋友。首先是「River&Truck」、「Scratch Burger黑膠漢堡」、「GURU HOUSE」特色餐車打頭陣，手工Pizza、異國風味小點、鐵鍋蛋餅、調酒等輪番上桌，誰能擋得住美食誘惑？「蝦。日子很瞎」提供全台獨創蝦子料理及螃蟹造型雞蛋糕，口味多元、立體外型吸睛討喜。

特色演出-野孩子肢體劇場。（圖取自台北旅遊網）

「Tanuki狸66たぬき 移動販売車」、「Aha burgers」的手作經典牛肉堡、元氣哈辣豬肉堡，選用新鮮蔬果外，精選澳洲牛肉與台灣優質黑豬肉，現切現做勾住饕客味蕾；「瓦克咖啡」與「冰帝咖啡」使用自研滴漏器材，並管控濃度及萃取，滿足不同客群；「周秀秀手作洋菓子」大手筆使用法國頂級發酵奶油、日本麵粉食材、台灣水果等，堅持使用天然原料讓大家品嚐好吃的甜點。

天涼好個秋！11月16日、23日及12月7日「2019出口音樂節」盛會，廣邀知名偶像團體和實力派歌手，一起陪伴大家度過愉快時光。

線形公園文創市集。（圖取自台北旅遊網）

(中時電子報)