108課綱8月1日起實施，高中端要建立學生的學習歷程檔案系統，老師則必須開設多元選修及彈性學習課程等，工作量比以前至少增加一倍。多個教團今舉行記者會，要求教育部資源必須到位，將高中每班教師員額提升到3人，教師鐘點費提高到500元。

全國教育產業總工會、台北市學校教育產業工會及新北市教育產業工會今天召開「資源應到位，不應讓基層教師孤獨面對課綱衝擊」記者會，指108課綱上路後，學校行政人員和老師疲於奔命，教育部必須設法解決。

全教產理事長林碩杰說，108課綱實施後，高中職除了要開設多元選修課程，還要指導學生的自主學習計畫，並協助學生參與競賽、檢定、證照、科展、探究與實作、專題製作等，每位教師的工作量倍增。

林碩杰表示，108課綱新增多元選修及彈性學習課程，現在的高中職老師，除基本授課時數，每周還要兼3至6節課，一周上課超過20節，這樣如何能維持教學品質？

新北市教育產業工會理事長黃耀南說，現在多元選修、彈性學習課程幾乎都無教科書，需要教師自編教材，所需備課時間及精神相較於有教科書的部定必修課程，常是數倍。教師要顧及課程內容、又要注意授課品質，很吃力。

國民黨立委林奕華表示，108課綱實施後，他聽到台北市有非常多學校的教務主任不幹了，因為實在太累、太辛苦了。現在當學校教務主任每月加給5300元、組長3860元，當導師的導師費是3000元，相較之下，寧願當導師、也不願兼行政職。

這些教團主張，現行教師員額編制，普通高中每班2.25人、高職商業家事類科2.5人、工農海事類科3人，應一律調升到3人；教師鐘點費從400元提高到500元；另提高兼職行政教師的職務加給。

教育部國教署科長陳東營回應，已建立教師媒合平台，學校選修課程缺教師，或想從大學、業界找教師來開課，鐘點費均由教育部支應；另也著手建立線上選修課程，減少學校開課壓力。至於提高教師員額及調高鐘點費，他會向人事、主會計單位反應，看後續如何處理。

(中時 )