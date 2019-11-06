國民黨總統參選人韓國瑜近期民調有逐漸回溫的跡象，而最新智庫民調也出爐了，在總統大選部分，蔡英文支持度42.3％、韓國瑜支持度33.6％，雙方差距8.7個百分點。網友紛紛表示，「穩了！準備黃金交叉」、「要黃金交叉了，菸粉瑟瑟發抖」。

據智庫「台灣競爭力論壇學會」今(6日)所公布最新民調，結果顯示，總統大選部分，在藍綠對決情況下，蔡英文支持度42.3％、韓國瑜支持度33.6％，雙方差距8.7個百分點。韓辦喊出11月中將有機會黃金交叉。

另外，此次民調也針對政黨支持度做調查，國民黨支持度最高為31.4％。其次依序是民進黨24.7％、台灣民眾黨7.1％、時代力量6.2％。但有25.8％未表態。

本次民調於11月3日至4日委託全國公信力民調公司進行，以市話訪問，調查對象是設籍在臺閩地區，年滿二十歲以上選民，調查之成功樣本為1078份，在95%的信心水準下，最大誤差不超過±2.98個百分點。

民調經轉發至批踢踢論壇政黑版，「穩了！準備黃金交叉」、「要黃金交叉了，菸粉瑟瑟發抖」、「快黃金交叉了」、「個位數了」。但也有網友嘲諷「不信，只有韓領先的才相信」。

(中時電子報)