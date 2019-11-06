(復興國中提供)

這所學校校慶請出周子瑜，讓人好羨慕！台南東區復興國中明天歡慶45周年校慶，校方日前公布一支校友祝賀影片，只見韓國女子團體TWICE成員周子瑜現身祝福30秒，不只學弟妹開心不已，也讓很多網友稱羨，「好羨慕有子瑜這樣的校友祝福。」

周子瑜是復興國中校友，復興國中迎接45周年校慶，特別邀請周子瑜為母校錄製祝賀影片，周子瑜雖然在韓國工作滿檔，但也一口答應錄製祝福影片。影片先由復興國中師生在課堂互動，學生抱怨無聊，老師於是小秀一段TWICE歌曲《TT》，學生喊想看「在韓國的學姐」，校長敬世龍「變」出周子瑜。

重頭戲是周子瑜登場以甜美嗓音祝福校慶活動圓滿成功，影片4日上傳網路，到現在已累計近3萬人次點閱，非常吸睛。

敬世龍說，周子瑜對母校有深厚感情，今年校慶周子瑜原本打算要返台參加，最終因檔期無法配合，難以如願，但學校仍透過周母邀請子瑜為母校拍攝祝福影片，讓無法現身的子瑜「獻聲」傳遞祝福。

(中時 )