國民黨總統參選人韓國瑜遭週刊踢爆，訴求庶民總統的韓國瑜，在 2011年失業生涯最後一年，在無業狀況下，曾訂下總價高達近7200萬元的北市南港豪宅，且背後核心是韓妻李佳芬的「貴婦購屋團」。韓競總發言人何庭歡出面回應，表示純粹是韓家要北上發展而購屋換屋，因錯估財務壓力，最後尚未交屋就賠本出售，並沒聽過貴婦團之事。

何庭歡說，當年韓國瑜夫婦原有意到台北發展事業，一開始在內湖購屋，後來因家裡有三個小孩需要大點的空間，就賣掉內湖的房產，貸款到南港買預售屋，付了頭期款及利息，但因錯估財務負擔壓力，後來只好賠本售出，以減輕財務壓力。

媒體詢問如此還算庶民嗎？且是貴婦團到處看房子才買屋。何庭歡說，庶民就是平民，沒特權的人，庶民也可以買房子，是個人財務規劃；她從沒聽過「貴婦團」之事，要買南港預售屋很單純就是空間需求，因錯估財務壓力而賠錢售出。

媒體又追問韓既然失業，怎有能力買7200萬的房子？有無申報財產？何庭歡說，韓國瑜是擔任北農總經理前貸款買南港預售屋，在總經理任內還沒交屋就直接賠本售出，當時韓只要付頭期款及利息；至於北農總經理似應不必財產申報，這部分要再進一步了解。

(中時 )