世界12強棒球賽中華隊昨晚對戰波多黎各，在投手群連番壓制，以及對手奉送多達4次失誤之下，以6比1順利拿下首戰勝利，再加上日本也以8比4戰勝委內瑞拉，若今晚中華隊勝委、日本也勝波，兩隊將攜手晉級、前進東京複賽。

12強分組預賽將取前2名晉級複賽，目前B組台、日都率先取得1勝；波、委各吞1敗，若台、日今晚都再下一城，將取得2勝絕對優勢，能順利取到唯2晉級門票，分組排序則要等到7日兩隊正面對決才能決定。

不過若是中華隊或是日本在今晚失利，則要等到7日比賽結束看戰果，若勝負場數相同，就需比較各隊對戰勝負關係或比較對戰優質率等，依規定決定名次。

目前A組賽事以確定由墨西哥以分組第1、美國分組第2晉級，C組則是今天才進行首日賽事。中華隊今晚派出控球較穩的張奕先發，對戰委內瑞拉曾在大聯盟投出無安打比賽的強投阿瓦雷斯（Henderson Álvarez），中華隊勢必要全力搶勝，以免夜長夢多。

(中時電子報)