泰國南部疑遭穆斯林叛軍攻擊 軍方：至少15死 12:542019/11/06 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 泰國南部軍方發言人普拉莫（Pramote Prom-in）今天指出，暴力頻傳的泰南地區疑似遭穆斯林叛軍攻擊，至少15人喪生，為多年來死亡人數最多一次。 法新社報導，普拉莫表示：「12人死於攻擊現場，2人送醫後不治，另有1人今晨死亡。」 過去15年來，人口以馬來穆斯林（Malay-Muslim）為主的泰南地區一直壟罩血腥叛亂中，造成7000多人喪生，其中多數為平民百姓。 (中央社) #攻擊 #穆斯林 #地區 #拉莫 #死亡 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 9美公民慘遭屠殺 川普爆氣宣戰了 - 國際 美半路攔胡！華為5G在歐盟這國恐吹了 - 國際 講清楚！川普狂言10天掃出地球 這國無端波及怒了 - 國際 正中下懷？川普就要在自家簽協議 恐淪陸籌碼 - 國際 翻供！美大使認了 川普扣押烏軍援查拜登 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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