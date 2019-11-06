泰國南部軍方發言人普拉莫（Pramote Prom-in）今天指出，暴力頻傳的泰南地區疑似遭穆斯林叛軍攻擊，至少15人喪生，為多年來死亡人數最多一次。

法新社報導，普拉莫表示：「12人死於攻擊現場，2人送醫後不治，另有1人今晨死亡。」

過去15年來，人口以馬來穆斯林（Malay-Muslim）為主的泰南地區一直壟罩血腥叛亂中，造成7000多人喪生，其中多數為平民百姓。

(中央社)