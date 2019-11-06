汪小菲發文又刪除。(圖／翻攝自微博)

大S和汪小菲結婚9年，育有一對寶貝兒女，生活幸福美滿，5日晚上突在微博PO文「我老婆永遠是我的number1。不管她選擇什麼樣的生活方式」，看似甜蜜告白，但最後又刪文，讓網友霧裡看花頻問「什麼狀況？」

汪小菲曾表示耽誤了大S，感慨要不是自己「她一定有更好的成就」，後又透露當台灣女婿9年，「沒有打開心去接受這邊不同的文化」，原來是被選舉、政治的新聞影響，而忽略台灣的青山綠水、樸實民風和支持他的人，「我也沒有打開我的心，又怎麼能強迫他們去接受我呢？」突然感慨發文，讓網友都猜測該不會是和家人發生什麼事了？

而5日晚，他又發文「我老婆永遠是我的number1。不管她選擇什麼樣的生活方式」，但隨後刪除，網友就猜測，是不是近日汪小菲接受《進擊的夢想家》訪問時透露，正計畫重建北京的餐飲事業，所以打算回大陸發展，但目前家人都定居台灣，因此有了爭執，也有人覺得汪小菲只是順著訪問內容發文，因為他在受訪時表示「我做什麼事，我太太都支持我，只要我去做，我覺得這是對的，她就會支持我」，更有人認為他只是喝多了，醒來才刪文。

(中時電子報)