前中央社董事長陳國祥有感於2020年台灣的總統選舉，將決定台灣的未來走向，極為關鍵，傾心力完成《翻轉台灣：危機時代的一次保命型大選》，盼台灣的公民們體認，民進黨執政三年半以來，利用手上不受制衡的無邊無際權力，任意妄為，制定各種違憲法律，對異己極盡清算鬥爭壓抑之能事，使得台灣的民主與法治倒退衰敗，台灣必須在明年1月11日以選票下架民進黨政府。

資深媒體人陳國祥歷任《自立晚報》與《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長，他在2008年總統大選前，曾編寫《治國》一書，為的就是要下架民進黨政府。他表示，那時執政的陳水扁，治國無能，貪污有方，搞得天怒人怨，民進黨在執政8年間，在國際間玩弄「烽火外交」，在兩岸之間大搞「一邊一國」，把台灣推到沈淪與烽火的深淵中，「如今歷史捉弄台灣，經過12年，台灣又到了必須下架民進黨，非換黨執政不可的關鍵時刻。」

陳國祥說，蔡英文自2016年520執政以來，不知節制地利用人事任命權扼殺大法官會議、獨立機關、監察院、法院，以及政府出資基金會與專業組織的職能，讓這些單位全變成遂行民進黨意志的分支機構，更利用人事任命權，進行政治酬庸、派系分贓，成千上萬的綠系人馬在位子上吃得白白胖胖；民進黨還嫌位子不夠分配，不惜修法增加政治任命職位，甚至違法將「翻譯哥」之類沒有任用資格者放在重要位子上，整個中華民國政府以及附屬組織成為民進黨的御用工具。

蔡英文政府的所做所為，為民進黨創造了諸多資源、福利、喝不盡的肥水，卻帶給社會數不清的禍害、深重的撕裂、低迷的蕭條，陳國祥說，「最嚴重的是把台灣推到兵凶戰危的風險當中。」

他指出，蔡英文看到美中之間戰略對抗的態勢不斷升高，以為時機大好，不惜毫無保留、毫無節制地推動「親美反中」政策，把台灣綁到美國遏制中國的火戰車上，不惜緊抱美國大腿，毀棄兩岸官方交流的政治基礎，撕裂兩岸關係。

今年以來，為了拉抬她和民進黨氣若游絲的低迷聲勢，為了搶救個人選情，蔡英文更是高調煽動反中、抗中、仇中情緒，口口聲聲「顧主權」，用以塑造自己「辣台妹」的英雄形象，打擊在野黨及其候選人的聲望。6月間香港爆發「反送中」群眾抗爭運動，蔡英文更藉機、借題，展開「反中」宣傳，販賣「芒果乾」，利用反中情緒大大拉升了自己的民意支持度。然而，面對香港民運的越來越暴力化的發展，她不置一詞，處理兇嫌陳同佳來台投案，更是荒腔走板，踐踏法治原則與司法正義，嚴重傷害台灣的民主典範形象。

陳國祥認為，如果蔡英文連任繼續執政，台灣的生存發展命脈將面臨極大的風險，台灣民主法治的命脈將被進一步壓縮，所以2020大選對台灣是一次保命型的選舉，「如果我們不能翻轉選情、翻轉台灣，我們就將陷入保不住和平穩定局面的悲慘境遇中，就將陷入自由民主法治被大大限縮綠色恐怖的統治中。」

明年1月11日大選日已進入倒數，陳國祥觀察選情指出，國民黨提名的參選人韓國瑜正在翻轉選情、翻轉政治生態、翻轉台灣命運，已成為一個空前的庶民英雄，威脅蔡英文的總統大位。很多人說韓國瑜的崛起與他捲起的旋風，如同發生了「蝴蝶效應」，就像巴西的一隻蝴蝶輕輕拍動翅膀，經過後續接連發生的大氣變動，最後在美國佛羅里達州捲起颶風。

「韓國瑜見證了蝴蝶效應的威力，但蝴蝶效應不只是一種現象，它也可以成為我們立身處事的指導方針。我們在歷史的長河中雖只是一滴小水滴，就像是沙灘上的一粒小沙，但只要有願力，盡一己之力去改變世界，我們都可以發揮巨大的作用，產生深遠的影響，」陳國祥說道。

美國人類學家米德（Margaret Mead）：「永遠不要懷疑，一小群用心而執著的平民百姓，就足以改變這個世界。事實上，這種事情一直在發生。」陳國祥語重心長地說，不管能量多大，只要有心，只要有願力，只要用心而執著，我們都可以改變世界，所以，台灣的公民們都應拍動翅膀，發揮點點滴滴的影響力，努力產生蝴蝶效應，一起來翻轉台灣，翻轉我們共同的命運。

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