國民黨團批蔡政府開芭樂票騙年輕人 16:582019/11/06 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨青工總會總會長林杏兒（左起）、立委許毓仁、林麗蟬、國民黨青年團總團長田方倫6日舉行「蔡政府選前才顧年輕人，青年政策都在騙」記者會。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨青工總會總會長林杏兒、立委許毓仁、林麗蟬、國民黨青年團總團長田方倫6日舉行「蔡政府選前才顧年輕人，青年政策都在騙」記者會，痛批蔡英文總統過去給年輕人開了10張芭樂票，現在蘇貞昌提出的8項青年政策都是在騙年輕人選票。 (中時 ) #年輕人 #政府 #青年 #政策 #芭樂 也許您會感興趣 推薦閱讀 農委會放寬美國蘋果檢疫條件 立委質疑用芭樂交換 10:362019/11/04 生活 學貸利息歸零是套利？藍反批民進黨對不起年輕人 11:052019/11/04 政治 越窮越該幫！林佳龍：勿將地方政府當三歲小孩 12:362019/11/04 生活 國民黨轟蔡政府：只要青年選票卻不照顧青年 16:092019/11/04 政治 巢運將在24日舉辦「青年安居政策論壇」，國民黨方面與會代表首度缺席 18:092019/11/04 政治 年輕票韓國瑜慘敗？網曝真相：我身邊都… 08:142019/11/05 政治 歷史又來到重要轉折！老謝：美買芭樂只是開始... 10:382019/11/05 財經 黑韓自傷 黃子哲列小英青年十大政策芭樂票 21:232019/11/05 政治 惠台26條掀起兩岸宣傳戰 04:102019/11/06 論壇廣場 蘇貞昌嗆青年政策「早就在做」 藍委批拿香跟拜了無新意 12:102019/11/06 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 網看完驚喊：穩了！ - 政治 曝吳敦義佈局....沈富雄斷言：韓國瑜沒機會了！ - 政治 綠媒問7200萬豪宅 韓國瑜怒：又是你們扭曲話題！ - 政治 訪苗栗人少？ 韓國瑜看現場驚呼：大家都嚇一跳！ - 政治 台獨節目民調出爐 投票結果真的交叉了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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