國民黨青工總會總會長林杏兒、立委許毓仁、林麗蟬、國民黨青年團總團長田方倫6日舉行「蔡政府選前才顧年輕人，青年政策都在騙」記者會，痛批蔡英文總統過去給年輕人開了10張芭樂票，現在蘇貞昌提出的8項青年政策都是在騙年輕人選票。

(中時 )