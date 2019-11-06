自南太平洋索羅門群島與吉里巴斯9月先後宣布與台灣斷交，並轉向與北京建交，台灣外交處境一度受國際關注。而據BBC中文網5日報導，曾被外交人員點名可能是下一個斷交國的宏都拉斯，其財政部長塔波拉（Rocío Tábora）10月份曾表示台灣將提供3億美元貸款，而我外交部也證實此一訊息。對此，台灣學者孫國祥與林若雩分析，此時同意對友邦貸款，應是考量在明年總統大選前若再出現斷交國，恐流失選票。

報導指出，洪都拉斯當地多個媒體報導，塔波拉10月上旬表示，台灣將通過進出口銀行，提供洪都拉斯3億美元（約新台幣90億）貸款。塔波拉表示，這筆貸款將會用於彌補政府預算赤字、醫療、教育經費及加強基礎建設，目前已提交於國會並等待批准。

報導指出，我外交部發言人歐江安表示，為了協助友邦提升社會發展、改善人民生計等考量，因此協調台灣銀行提供洪國商業貸款，而該貸款案經雙方審慎評估，並經洪國國會審議通過，過程公開透明，台灣將會依國際商業貸款程序辦理後續事宜。

不過報導也指出，南華大學國際事務與企業學系副教授孫國祥對此表示，自巴拿馬與台斷交並轉向與陸建交後，基礎建設提升，引起其他國家私下會要求台灣給予更高額的金援；而在明年總統大選的前三個月，台灣願意做出讓步，應該是希望競選連任過程中避免再失邦交國。淡江大學外交與國際關係學系教授林若雩也表示，「蔡政府很擔心會再失去邦交國，因此會竭盡所有鞏固邦誼，選舉快到了，若再失去一個邦交國，可能失去選票。」

雖然洪國政府宣稱台灣貸款將用於醫療與基礎建設，但該國資深記者賽納（Mario Cerna）向BBC中文網表示，據他所知，大部分的政府預算都是用來支付公務員的薪資，且該國並沒有機構審查政府如何使用借來的資金。

此外，洪都拉斯前總統羅柏（Porfirio Lobo）的妻子蘿莎（Rosa Elena Bonilla），因涉嫌侵占數百萬美元公款，其中包含了2013年台灣以人道醫療與救貧名義、向宏都拉斯捐贈的25.5萬美元（約748.2萬台幣）慈善捐款。

(中時電子報)