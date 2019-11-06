2020總統大選倒數66天，新北市長侯友宜今天上午主持市政會議，突然問列席的區長們「台灣為什麼會變成這樣」，中和區長賴俊達回答，「因為政治人物都以政治為考量，少為人民來著想」，侯友宜表示認同，強調自己選舉初心，是要「找回純樸認真做事的台灣精神」，要求區長們嚴守行政中立。

侯友宜表示，自己擔任事務官多年，經歷過台灣經濟蓬勃發展、不以政治對立掛帥的年代，走道現在卻是每天都在謾罵，當裂痕造成後就找不回中華民國、台灣團結的力量。

侯友宜問當了20多年事務官的賴俊達，認為台灣為什麼會變成這樣？經濟無法快速起飛？賴俊達說，因為政治人物都以政治為考量，少為人民來著想。

侯提到自己出來選舉的初心，是要找回純樸認真做事的台灣精神，他說，行政中立一直是他強調堅守的，惡意批評候選人只會製造對立衝突，要團結中華民國，就是市政優先，用行動愛國。

(中時 )