台北市長柯文哲因為社會住宅政策摃上中央，多次遭到內政部回擊。內政部次長花敬群今天在臉書貼文，再指第二階段包租代管社宅12個縣市只剩下台北市還沒啟動。

花敬群表示，居住正義當然要用做的，不是只會喊口號！中央給地籌錢讓縣市政府無後顧之憂，3年多來民進黨政府用前所未有的執行力，落實居住正義。上任第一年就全面修訂住宅法，全力協助地方政府取得社宅用地、成立社宅融資平台，提供100％非自償補助，完全解決縣市政府財務問題，讓縣市政府有地、有錢放心推動社宅興建工作。迄今所有社宅興建案，一定都有獲得中央的支援。

花敬群並說，地方做不來的中央當然會接手執行，第一階段由縣市政府推動的社宅已經符合原訂目標，第二階段尚有約7萬戶，中央已經準備妥當，與地方一起來實現。內政部已在全國盤點儲備565處約330公頃適合興建社宅用地，也與所有縣市談好初步分工（僅剩台北市與新北市本月中完成），彼此溝通順暢，地方政府也瞭解中央的決心與合作的態度。第二階段的土地、資金與人力也順利到位。

他表示，引導民間住宅參與社會住宅包租代管政策，是由內政部全額出資，並透過制訂租賃專法，引導民間住宅租賃業者納管，目前超過600家廠商與12縣市成立公會，一切從零開始，為縣市政府提供充裕的執行團隊。花敬群在文末標註，「從來沒有這麼負責認真的中央政府； 第二階段包租代管社宅12個縣市只剩下台北市還沒啟動」。

不過，據了解，所謂未啟動，是指未進行找尋包租代管業者的公告招標，但包租代管2.0實際上並非僅台北市未啟動，包括新竹縣、嘉義市及基隆市同樣未完成公告招標。官員私下表示，花敬群應該是指6都的部分，因為6都中僅台北市未完成，高雄市「進行中」，其他4都已完成相關程序。

(中時 )