國民黨「三中交易案」、舊中央黨部大樓交易案，台北地方法今(6)日再度開庭，馬英九的律師在法官詢問時指出，馬英九擔任國民黨主席，雖然指示要處理黨產問題，但只做原則宣示，不參與細節，因國民黨有專責機關在管理，不需黨主席關心或具體指示。

北院今(6)日上午9點半，續就三中案開庭。馬英九辯護律師吳柏宏說，馬英九2005、2006年擔任台北市長期間，職務繁複，對出售黨產等繁瑣作業，馬身為黨主席都尊重專業人員判斷、考量，不完全主動干預相關細節；馬雖知國民黨需要資金運作，但不會親自具體參與，所以對黨產具體出售作業，不會知悉如何處理，因國民黨資金運作由專責單位管理。

不過，蒞庭公訴檢察官質疑，國民黨舊中央黨部以11億多元出售，馬曾召集舊中央黨部大樓處理原則方向會議，黨主席怎麼會全然沒有指示？馬的律師回應，舊中央黨部出售，是在馬任黨主席前就在進行的黨產處分案，該案就是由權責機關處理相關事宜和決定，有關三中黨產相關買賣契約是由中投公司執行，黨主席只掌握大原則，細節上不參與。

(中時 )