立委趙天麟今（6）日在立法院外交國防委員會質詢時認為，台灣爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」是「give and take」的事情，有得必有失，外交部應向國人多加說明。外交部長吳釗燮回應，要加入CPTPP，台灣需要解決有些「貿易障礙」，例如涉及食品安全，要依據科學證據處理才行！

立法院外交國防委員會今天邀請吳釗燮、經濟部率國貿局及智財局報告「我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、與美國等各國簽署自由貿易協定（FTA）、並與理念相近國家強化『實質外交』之具體策略、進程與預期結果」，並備質詢。

對於CPTPP當前進展，吳釗燮說明，加入CPTPP對於台灣與其他經濟體的關係，以及對我國經貿相當重要。依據程序，有其他國家尚未加入，因此CPTPP尚未啟動第二輪新會員國的申請程序，政府目前正針對CPTPP會員國一對一進行非正式的溝通，爭取他們的支持。

吳釗燮進一步指出，若想加入CPTPP，台灣就要遵守高標準的協定，台灣有些被他國認為是「貿易障礙」的部分就要解決，例如涉及食品安全，要依據科學證據，若依科學證據對國人來說，是在「可控的範圍內」，經貿部門將可「據此處理」。

吳釗燮強調，而這不光只有美國、日本，還有其他國家也對台灣有些經貿障礙表達意見，而這些也都要依據科學證據進行處理，除了務必確保國人食品安全，更重要是台灣要依據國際的高標準處理才行。

據了解，台灣持續爭取加入CPTPP，雖台日正處於友好氛圍，但國民黨去年提出「反核食公投」，獲得779萬票的壓倒性支持，公投順利過關。日方第一時間就發表聲明表示「深感遺憾」。

而日本商會今年10月發佈2019年政策白皮書時，更是再度明確表態，日本商會「深切希望」台灣能加入CPTPP或和日本締結EPA、FTA，「但是，希望台灣能解除對日本食品管制」。

外界預期，台灣若持續禁止開放日本福島311核災相關地區，包含福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口台灣，將成為台灣爭取日本支持以加入CPTPP的阻礙。

(工商 )