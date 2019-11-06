名嘴爆料韓國瑜團隊跑光 韓營：抹黑 11:422019/11/06 中時電子報 黃福其 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓競總發言人何庭歡。（黃福其攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 資深媒體人黃光芹爆料韓國瑜護衛隊、志工，得自貼油錢、自掏腰包解決吃喝而「看穿了、心涼了，已走了3分之2了」一事，何庭歡說，一些特定人士不斷惡意抹黑，韓營不再隨之起舞或回應，已請律師蒐集資料準備提告。 有北市議員指韓當北農總經理任內，把大陸獼猴桃當成澳洲奇異果賣掉之事，何庭歡說，北農財務規劃都經董事會決議，韓當北農總經理公司營運及獲利都是數十年相當好的表現，希望議員多關心市政，不要因為抹黑、矇蔽，刻意質疑一些問題。 (中時電子報) #抹黑 #韓當 #總經理 #議員 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 醜化韓國瑜草根語言 綠營急了 04:102019/11/02 時論廣場 韓國瑜一席話 陳學聖：他還沒有迷失 10:182019/11/02 政治 國會黨在凱道舉辦黨慶 韓國瑜、妙天同台 16:242019/11/02 政治 韓國瑜 妙天同台 妙天祝韓當選總統 17:252019/11/02 政治 韓蔡對決 有熱度勝無溫度 04:102019/11/04 論壇廣場 派出所廁所也分藍綠 韓國瑜親口證實憋尿跑行程 18:342019/11/04 政治 台灣要改變？立委：只有韓國瑜可以 但… 08:082019/11/06 政治 民進黨失議題主導權！未來交易所：韓蔡差距陷膠著 10:172019/11/06 政治 訪苗栗人少？ 韓國瑜看現場驚呼：大家都嚇一跳！ 10:252019/11/06 政治 台獨節目民調出爐 投票結果真的交叉了！ 11:072019/11/06 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 網看完驚喊：穩了！ - 政治 曝吳敦義佈局....沈富雄斷言：韓國瑜沒機會了！ - 政治 綠媒問7200萬豪宅 韓國瑜怒：又是你們扭曲話題！ - 政治 訪苗栗人少？ 韓國瑜看現場驚呼：大家都嚇一跳！ - 政治 台獨節目民調出爐 投票結果真的交叉了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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