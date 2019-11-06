資深媒體人黃光芹爆料韓國瑜護衛隊、志工，得自貼油錢、自掏腰包解決吃喝而「看穿了、心涼了，已走了3分之2了」一事，何庭歡說，一些特定人士不斷惡意抹黑，韓營不再隨之起舞或回應，已請律師蒐集資料準備提告。

有北市議員指韓當北農總經理任內，把大陸獼猴桃當成澳洲奇異果賣掉之事，何庭歡說，北農財務規劃都經董事會決議，韓當北農總經理公司營運及獲利都是數十年相當好的表現，希望議員多關心市政，不要因為抹黑、矇蔽，刻意質疑一些問題。

(中時電子報)