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(📺: @SpectrumSN) pic.twitter.com/IkpfchxeL3 — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2019年11月6日

詹姆斯不愧是湖人當家一哥，今天在客場繳出30分、10籃板、11助攻的大三元成績單，加上「一眉哥」安東尼戴維斯的15分、7籃板，兩人聯手在第4節打出38比19攻勢，率領湖人118比112逆轉擊敗公牛，強摘6連勝。

湖人今天前往芝加哥踢館，沒想到打完半場落後17分，差點就被打掛。第三節追回4分，但依舊落後13分，然而戰局卻在第四節風雲變色，庫茲馬連得9分、霍華連中兩元、庫克飆進三分球、詹姆斯強攻得手，湖人打出29比4攻勢，不但逆轉，而且還超前取得12分領先優勢，徹底擊垮主場球隊的士氣，也讓芝加哥球迷傷心而歸。

湖人是目前奪冠呼聲最高的球隊，主要原因就是詹姆斯與安東尼戴維斯兩人起了絕佳化學變化，加上霍華、庫茲馬、波普、麥基、丹尼格林、庫克等人的發揮，拿下6連勝，戰績領先群雄。湖人除了詹姆斯和戴維斯外，麥基10分、6籃板，庫茲馬15分，庫克17分。

(中時電子報)