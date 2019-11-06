台灣競爭力論壇6日舉行「2020總統立委大選民調發布」記者會，台灣競爭力論壇執行長謝明輝指出蔡英文支持度已經到頂，反觀韓國瑜還有上漲空間，後續爆發力可期，明年大選，韓國瑜將再度上演去年「逆轉勝」的戲碼，中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國、世新大學新聞學系教授彭懷恩亦就民調結果提出看法。

(中時 )