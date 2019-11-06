台灣競爭力論壇公布2020總統立委大選民調 12:082019/11/06 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣競爭力論壇6日舉行「2020總統立委大選民調發布」記者會。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣競爭力論壇6日舉行「2020總統立委大選民調發布」記者會，台灣競爭力論壇執行長謝明輝指出蔡英文支持度已經到頂，反觀韓國瑜還有上漲空間，後續爆發力可期，明年大選，韓國瑜將再度上演去年「逆轉勝」的戲碼，中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國、世新大學新聞學系教授彭懷恩亦就民調結果提出看法。 (中時 ) #論壇 #大選 #民調 #競爭力 #台灣競爭力 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍營爆內部民調 綠營的她喊：蔡可能會輸 00:112019/11/03 政治 民調背後的選民結構 韓國瑜該把握 04:092019/11/03 焦點新聞 韓國瑜民調拉近 綠委：平常心看待 16:352019/11/03 政治 韓國瑜拋議題 阮昭雄酸：不要讓政策變笑話 11:082019/11/04 政治 任副手確定了？江啟臣回應惹遐想 11:082019/11/04 政治 他拋關鍵一問...昔投蔡網友喊：後悔當初選錯人 11:192019/11/04 政治 綠議員開祭品文！嗆韓民調超過「這數字」就請百隻烤鴨 11:592019/11/04 政治 韓國瑜陣營論民調起伏：得民調不會得天下 12:202019/11/05 政治 大陸核心競爭力 04:102019/11/06 論壇廣場 失去競爭力 業界大老憂產業外移 04:102019/11/06 政治要聞 政治熱門新聞 最新民調出爐 網看完驚喊：穩了！ - 政治 曝吳敦義佈局....沈富雄斷言：韓國瑜沒機會了！ - 政治 綠媒問7200萬豪宅 韓國瑜怒：又是你們扭曲話題！ - 政治 訪苗栗人少？ 韓國瑜看現場驚呼：大家都嚇一跳！ - 政治 台獨節目民調出爐 投票結果真的交叉了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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