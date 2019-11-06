為約束伊朗在波斯灣行為，美國正集結盟邦舉行大規模海上軍演，以求「保護」這個區域最動盪水路的「航行」安全。

5月起多艘商船在波灣遭到攻擊，區域緊張升高之後，華盛頓10月21日展開為期3週的國際海事演習（International Maritime Exercise, IMX）。

華盛頓等西方強國認為攻擊事件是伊朗所為，但遭伊朗否認。

國際海事演習動員50國5000名人員、40艘艦艇、17架飛機，在分隔伊朗和親美阿拉伯國家的這個戰略海域舉行，為同類演習中規模第2大。

今天美國邀請國際媒體參觀部分演習項目。

沙烏地海軍除雷小組組長希瑞（Ali Bin Shreidi）在停泊巴林外海65公里處的英國皇家海軍輔助艦隊（British Royal Fleet Auxillary）卡迪根灣號（Cardigan Bay）上告訴法新社：「這是我們首次參與國際海事演習。」

他的3人小組參與演習，是為「提升我們的能力，分享我們對抗水雷的專業，以保護航行安全」。

(中央社)