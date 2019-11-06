周書玉說明中醫治療蕁麻疹。

新竹1名45歲婦女在季節變化時就蕁麻疹發作，紅斑幾乎遍及全身，膚癢難耐，求診中醫大新竹附醫中醫科醫師周書玉，從補血改善循環和透瘀熱的方式，以血府逐瘀湯搭配散熱止癢中藥，經1週後讓患者蕁麻疹發作範圍及紅癢程度明顯減輕。

周書玉指出，蕁麻疹是常見的皮膚疾病，女性發生率又為男性的2倍，症狀為皮膚癢、起紅色斑塊，持續數小時到1天時間，症狀緩解後通常不留痕。

她說，這名有蕁麻疹病史的患者，經把脈和觀察舌象發現有血虛、血液循環不好，瘀熱在體內的情形，於是在治療上對症下藥。

另名46歲婦女從5月開始蕁麻疹，看醫後每週需服1到2顆抗組織胺，但每到午後4、5點及半夜3到5點都癢到影響睡眠。

周書玉根據患者身體濕熱情況及中醫時間醫學觀念，午後3到5點氣血流到膀胱經，半夜3到5點氣血流注到肺經，以消風散為主方加引經藥如百合、桑白皮、柴胡桂枝湯等，經1週治療，患者發作頻率降低，夜癢程度也減輕，不再影響睡眠。

周書玉說，蕁麻疹誘發原因有氣候變化、藥物、食物過敏或是壓力等原因誘發，中醫治療蕁麻疹，是根據每位患者的身體狀況，以不同藥物治療，當身體狀況改善，症狀自然能解除。

(中時 )